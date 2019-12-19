Воспитатель детсада умерла во время эвакуации

В Биробиджане воспитатель детского сада скончалась при эвакуации. 73-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. Очевидцы вызвали скорую, но врачам не удалось ее спасти, сообщает РИА Новости.

Накануне по дошкольным учреждениям Дальнего Востока прошла волна сообщений о «минировании». Анонимные угрозы получили 12 детских садов. При обысках спасатели не обнаружили взрывных устройств, передает «Комсомольская правда».

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