Воспитатель детсада умерла во время эвакуации

В Биробиджане воспитатель детского сада скончалась при эвакуации. 73-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу. Очевидцы вызвали скорую, но врачам не удалось ее спасти, сообщает РИА Новости.
Накануне по дошкольным учреждениям Дальнего Востока прошла волна сообщений о «минировании». Анонимные угрозы получили 12 детских садов. При обысках спасатели не обнаружили взрывных устройств, передает «Комсомольская правда».
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Последнее: Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота. Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к […]
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