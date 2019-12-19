В Приморье оштрафовали снимавших фильм для Discovery американцев

Во Владивостоке оштрафовали пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery, так как они указали неверную цель визита при въезде в страну, сообщил представитель Фрунзенского суда.
Сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами. По словам задержанных, они снимали фильмы, не имеющие политического подтекста. При получении визы граждане США указывали иную цель пребывания, передает РИА «Новости».
Таким образом, граждане США «нарушили правила въезда». У них указана деловая цель въезда, однако они «фактически деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли, а прибыли для осуществления деятельности в качестве корреспондентов иностранных СМИ, точнее, съемки видеоматерила для Discovery».
Им назначен штраф в размере 2 тыс. рублей без административного выдворения за пределы России.
Ранее американских мормонов осудили на Кубани за незаконное миссионерство.
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