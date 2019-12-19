Названы 10 провоцирующих гастрит продуктов

19.12.2019, 8:04, Разное

Медики назвали 10 продуктов, провоцирующих появление гастрита. Если заболевание перешло в хроническую форму, для минимизации вреда для организма человеку следует придерживаться диеты, чтобы избежать обострения.
Первым продуктом, провоцирующим развитие гастрита, специалисты назвали свежий хлеб – изготовленный из пшеницы или ржи. К этой же категории отнесена сдоба. У подверженных гастриту пациентов свежая выпечка вызывает обострение заболевания, у людей без этой патологии – изжогу. Альтернатива таким продуктам – чёрствый хлеб или хотя бы «вчерашний», а также сухари.

Во-вторых, в перечень, запрещённый для употребления людям с гастритом, отнесены бульоны и наваристые супы; в-третьих – блюда из жирного мяса, колбасные изделия, консервы, а разрешается отварная говядина или курица, приготовленные на пару котлеты; в-четвёртых – яйца, сваренные вкрутую (их лучше заменить омлетом на пару или яйцами всмятку); в-пятых – жирные сорта рыбы (речь идёт о карпе, белуге, осетрине, сёмге, селёдке, севрюге, соме).

Во избежание появления гастрита специалисты рекомендуют также отказаться от кислых фруктов и ягод, от жира (свиного, говяжьего) и топлёного сливочного масла (разрешается оливковое), от молочной продукции (кисломолочная приветствуется), от кислых овощей.

Последнее, от чего эксперты рекомендуют воздержаться людям с гастритом (ка. впрочем, и здоровым гражданам), – это курение и алкоголь.



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