Сергей Соседов сравнил творчество Аллы Пугачевой с гопниками

Известный критик Сергей Соседов в очередной раз раскритиковал картину Аллы Борисовны Пугачевой «Тот самый концерт». Творчество Примадонны артист сравнил с гопничеством и сказал, что в ее годы такое петь уже неприлично.

Критик Сергей Соседов в очередной раз отметил, он не понимает, что именно в фильме «Тот самый концерт» привлекает зрителей. На самом деле картина состоит из отдельных кадров, просто она хорошо обработана, добавлены визуальные и звуковые спецэффекты. Шоумен откровенно недоумевает, почему именно Алла Борисовна удостоилась такой чести, подобное кино можно снять о любом артисте, а она уже не один раз уходила на пенсию.

По мнению Сергея Соседова, репертуар певицы для современной аудитории не сильно подходит.

«Мне достаточно гопнических песен типа «не учи меня жить» или там «копеечку на телогреечку». Это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет», — отметил критик, пишет издание «Nation News».

https://oane.ws/uploads/posts/2019-12/1576708907_ser-sosedov-3.jpg

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота. Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к […]