Гривна к доллару подорожала до 23,41 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 19 декабря.
Курс гривны к доллару США укрепился на шесть копеек: с 23,47 грн/$ до 23,41 грн/$.
Курс гривны к евро поднялся на 18 копеек – с 26,20 грн/€ до 26,02 грн/€.
Курс гривны по отношению к российскому рублю повысился с 3,75 грн/10 руб. до 3,74 грн/10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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