Гривна к доллару подорожала до 23,41 грн/$

19.12.2019, 7:54, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 19 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на шесть копеек: с 23,47 грн/$ до 23,41 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на 18 копеек – с 26,20 грн/€ до 26,02 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю повысился с 3,75 грн/10 руб. до 3,74 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Кремль не намерен ограничивать добычу россыпного золота. Золотодобытчики работают с многочисленными нарушениями, наносят огромный ущерб, идет поток жалоб на них как от граждан, так и от глав субъектов РФ, однако запрещать или ограничивать добычу россыпного золота государство не намерено, будет лишь усиливать свой контроль. Таков итог рассмотрения в администрации президента обращения 17 природоохранных организаций к […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика