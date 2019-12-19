Звезда фильма «Один дома» создал реальную ловушку против грабителей: схема и принцип работы

Летом Зеленский анонсировал «громкую историю, которая очень плохо закончится» по финансированию партии ОПЗЖ. Прошло полгода и ничего…

Большинство политиков радикально изменяет свою позицию после прихода во власть. Не стал исключением и Зеленский.

Так искренне ратующий за люстрацию и новые лица в правительстве, в реальности он не взял в управление страной никого нового, по большому счету просто перетасовав колоду и заместив в ряде министерств глав на их бывших советников или заместителей.

Аналогичная ситуация и в политическом поле — никакой непримиримой борьбы с коррупцией, предателями интересов страны и уж тем более никаких плохих отношений с кумом Путина — Медведчуком.

Нет, конечно можно вспомнить спецоперацию СБУ, целью которой был медведчуковский «Шторм». Но даже тут ничего особого не случилось.

Операция прошла безрезультатно, безотчетно, и как следствие без каких либо последующих возбужденных дел и столько раз обещанных посадок.

Мало того, на время операции весь главк ОПЗЖ вывели за пределы следственных действий, дабы не навредить большим российским политикам.

С чем это связано?

Зеленский договорился с Медведчуком?

Зеленский простил Медведчуку его антиукраинскую позицию?

У них появились совместные интересы?

Денис Ковалев

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