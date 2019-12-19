«Я уже устала»: дочь Тутберидзе раскрыла тяжелое заболевание

Диана
с шести лет профессионально занимается спортом и за прошедшее время завоевала
немало наград. И это при том, что еще в 2,5 года у девочки была
диагностирована сенсоневральная тугоухость. Из-за этого дочь Этери Тутберидзе
очень плохо слышит. Для нормальной жизни и обучения ей необходимы особые
условия.
Наставница
прославленных российских фигуристов тренирует и собственную дочь. Несмотря на
наличие тяжелого недуга, Этери никогда не делала наследнице поблажек.
Диана решила
заявить о своей болезни публично. Девушка опубликовала в своем «Инстаграме»
обращение ко всем тем, кто считает ее слабой из-за проблем со слухом. «Я
уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет
будущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычной
школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми», – высказалась дочь Этери
Тутберидзе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вместе с тем, Диана призналась, что раньше у нее действительно
были проблемы. В какой-то момент она решила развивать свой слух. «Я
отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что
раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать», —
объяснила юная наследница Этери Тутберидзе.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом 18 декабря сообщила «Экономическая правда« со ссылкой на соответствующий документ. «Обеспечить временное, до конца текущего бюджетного года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Элисте около 2 тысяч людей вышли на митинг против главы администрации Дмитрия Трапезникова / 17 ноября
- Россия направила ноту Великобритании / 13 ноября
- В работе Instagram произошел глобальный сбой / 13 ноября
- Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний / 21 ноября
- Euronews — жители норвежского Киркенеса не хотят шпионить за Россией / 21 ноября
- Британии предложен выбор между «Брекзитом Бориса» и новыми референдумами / 23 октября
- Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей / 30 ноября
- Daily Telegraph — Западу пора поумнеть — и дать отпор Путину в Арктике / 6 ноября