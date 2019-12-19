«Я уже устала»: дочь Тутберидзе раскрыла тяжелое заболевание

Диана

с шести лет профессионально занимается спортом и за прошедшее время завоевала

немало наград. И это при том, что еще в 2,5 года у девочки была

диагностирована сенсоневральная тугоухость. Из-за этого дочь Этери Тутберидзе

очень плохо слышит. Для нормальной жизни и обучения ей необходимы особые

условия.

Наставница

прославленных российских фигуристов тренирует и собственную дочь. Несмотря на

наличие тяжелого недуга, Этери никогда не делала наследнице поблажек.

Диана решила

заявить о своей болезни публично. Девушка опубликовала в своем «Инстаграме»

обращение ко всем тем, кто считает ее слабой из-за проблем со слухом. «Я

уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет

будущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычной

школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми», – высказалась дочь Этери

Тутберидзе.

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Публикация от Diana Davis (@di__davis) 16 Окт 2019 в 12:30 PDT

Вместе с тем, Диана призналась, что раньше у нее действительно

были проблемы. В какой-то момент она решила развивать свой слух. «Я

отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что

раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать», —

объяснила юная наследница Этери Тутберидзе.

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