Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот

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Последнее: 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом 18 декабря сообщила «Экономическая правда« со ссылкой на соответствующий документ. «Обеспечить временное, до конца текущего бюджетного года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по […]
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