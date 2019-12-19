Певица Елена Ваенга обтянула округлившийся живот

19.12.2019, 7:51, Разное

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Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) 18 Дек 2019 в 4:43 PST

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Последнее: 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство. Об этом 18 декабря сообщила «Экономическая правда« со ссылкой на соответствующий документ. «Обеспечить временное, до конца текущего бюджетного года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по […]

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