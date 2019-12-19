Мнение: Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий", свидетельствуют результаты голосования.Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов проголосовало за импичмент, республиканцы были против.

По первой статье импичмента "за" проголосовали 230 человек, в том числе 1 независимый депутат, "против" — 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался, это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.

Голосование проходит по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого дело перейдет в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.

Республиканское большинство в верхней палате конгресса выносить импичмент Трампу не намерено.Демократы утверждают, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена.

Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.Сам президент называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.

https://ria.ru/20191219/156255…

Источник: Конт

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