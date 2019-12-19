8 вещей, которые вы получаете через ДНК от ваших родителей и о которых вероятно даже не догадываетесь

По словам генетика Дона Эллейна из медицинского центра Векснер при Университете Огайо, почти невозможно угадать, от кого вы получили тут или иную часть вашего тела или его особенность. Потому что большинство признаков определяются многими различными генами, а не каким-то одним.

Тем ни менее генетика может рассказать кое-что любопытное о том, что уже точно выяснено в вопросе наследования ДНК.

Ускоренный или замедленный метаболизм

Есть два типа жиров в нашем теле: "хороший" коричневый жир, который увеличивает ваш метаболизм и помогает поддерживать здоровый вес и "плохо" белый жир, который как раз и вызывает ожирение и связанные с ним болезни, если его накапливается слишком много.

Каждый человек имеет свои особенности, но уровень коричневого жира в вашем теле, а значит определенную скорость метаболизма, вы скорее всего получите от своей матери.

Быстрота набора веса

В то время как ДНК вашей мамы может помочь вам быстро худеть и держать себя в хорошей форме, вы можете смело обвинять вашего отца за то, что он передал вам гены, связанные с белым жиром, а значит со склонностью к лишнему весу.

От отцовских генов при этом зависит не только подкожный белый жир, но и внутренний жир, который накапливается в различных органах.

Способность к концентрации

Если ваша мама имела более низкий уровень серотонина, химического вещества в мозгу, связанного с настроением ("гормон хорошего настроения"), то у вас скорее всего разовьется синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Дело в том, что гены, отвечающие за производства серотонина, также отвечают и за вашу способность сосредоточиться. Эта связь была выявлена врачами в 2000-х годах и статья об этом была опубликована в 2010 году в медицинском журнале JAMA Psychiatry.

Ранее половое созревание

Половое созревание и многие его не самые приятные аспекты, такие как прыщи и ломка голоса — своеобразный обряд взросления, через который проходят практически все дети (за редким исключением в виде клинических аномалий). И генетика обоих родителей влияет на него. Однако за раннее половое созревание отвечают именно гены отца.

Врачи узнали это, когда провели обследование нескольких детей, у которых было ранее половое созревание, то есть в возрасте 8-9 лет, вместо обычных 11-13. Выяснилось, что особая генетическая мутация, ответственная за ранее половое созревание, досталась этим детям от их отцов. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Мимические морщины и седые волосы

Насколько хорошо ваша кожа лица будет выглядеть с возрастом отвечают изменения на клеточном уровне, которые накапливаются с годами и зависят от митохондриальной ДНК, которую вы всегда получаете от вашей матери.

На нее могут оказывать влияние экологические факторы, такие как солнце или курение или неправильное питание. Все это может привести к повреждению митохондриальной ДНК и соотвественно отразится на вашей внешности.

Но некоторые моменты, к примеру такие как мимические морщинки у рта и глаз, а также седые волосы, зависят именно от унаследованной от вашей матери части и вы ничего не сможете с ними поделать.

Настроение

Матери могут влиять на наше настроение во многих отношениях, в том числе устанавливая строгие рамки поведения в детстве или уговаривая съесть нелюбимую еду. Но еще мы можем получить от них по наследству структуру мозга, известную как Лимбическая система, которая в том числе контролирует наши эмоции.

И если у вашей матери были частые расстройства настроения и депрессии, а вы ее дочь, то вероятнее всего вам передастся то же самое. Исследователи выяснили, что подобное чаще всего передается от матерей дочерям и куда реже от матерей к сыновьям или от отца детям любого пола.

То есть дочери в большинстве случаев наследуют хотя бы частично настроение своих матерей. Данное исследование было опубликовано в журнале Neuroscience.

Вероятность рождения у вас мальчиков или девочек

Очевидно, что за пол вашего ребенка отвечаете вы сами (чаще всего отец), но вероятность рождения у вас мальчиков или девочек также зависит от того, дети какого пола были у ваших родителей.

Так если у вашего мужа в семье было много братьев, вероятность рождения у вас мальчика очень большая. Тоже самое с сестрами, там большая вероятность рождения девочки.

Ваша память

Уже давно известно то, что болезнь Альцгеймера часто бывает наследственной. Однако недавнее исследование. опубликованное в журнале Biological Psychiatry, обнаружило, что в первую очередь это зависит от матери.

Болезнь Альцгеймера является самой распространенной причиной слабоумия в старческом возрасте, поэтому очень важно знать, какие факторы могут привести к ней.

Вы можете почитать медицинские записи своей матери, чтобы точно понять, когда у нее начались эти признаки и попробовать хотя бы отстрочить неизбежное с помощью тренировок мозга, если обнаружили, что у вашей матери были все признаки Альцгеймера.

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