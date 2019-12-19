В США выпустили детскую книгу про демонов с указанием вызывать их для помощи

В июле 2019 года в книжных магазинах США вышла в продажу так называемая Детская книга Демонов (Children's Book of Demons), направленная на читателей в возрасте 5-10 лет.

Книга, написанная в развлекательном стиле и с мультяшными иллюстрациями, тем ни менее содержит в себе достаточно пугающую информацию.

В том числе призыв вызывать демонов, чтобы они помогли ребенку с домашним заданием или чтобы избавили его от приставучих школьных хулиганов.

Книга вышла в издательстве Koyama Press с рисунками художника Аарона Лейона. На титульном листе содержится призыв "Возьмите свои цветные карандаши и нарисуйте некоторых демонов и их знаки".

Недавно информация об этом книге дошла до католических священников и один из них — Отец Франческо Бамонт — президент международной ассоциации экзорцистов, очень резко высказался об этом произведении.

По словам Бамонта, книга мало того, что призывает вызвать демонов в наш мир, так еще по сути описывает сатанизм как "нормальную альтернативу другим религиям".

"Демоны это не шутка и тот, кто предлагает ребенку вызвать демона, является человеком, который словно дает ребенку поиграться настоящей гранатой. Рано или поздно ребенок выдернет чеку и граната взорвется в его руках".

Отец Бамонт также раскритиковал тех демонов, которые описаны в книге. Все они вымышленные и нарисованы как персонажи мультфильма, однако священник разглядел в них сходство со старинными средневековыми магическими гримуарами, а демонические символы из этой детской книжки назвал похожими на те, что используются для вызова злых духов.

Комментаторы из сети тоже в большинстве своем заклеймили книжку как "чистое зло" и "сатанинский мусор". "Это настоящая сатанинская вещь. Чему может научить ребенка эта детская книга? Вызывать демонов и рисовать колдовские знаки?", — пишет один из пользователей.

Отдельные комментаторы также усмотрели в демонических знаках, нарисованных на страницах книги как особый символ конкретного выдуманного демона, сходство с демоническими знаками, которые фигурируют в новом американском мистическом сериале "Зло" (Evil).

Ниже знаки из книги и символы из сериала "Зло". Сами посмотрите, похожи в стилистике?

Знаки из книги

Знаки из сериала

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