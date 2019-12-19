Случаи наблюдения человекоподобных насекомых

Ранее мы уже публиковали статью о так называемых инсектоидах — гуманоидных существах, похожих на насекомых, а точнее на богомолов. Эта статья идет в дополнение к ней.

Эта история была рассказана в сентябре 2016 года в эфире паранормального радио "Coast To Coast AM". Очевидец вместе с семьей и другом отправился в поход в заповедник Sequoia National Forest, что на юге гор Сьерра-Невада в штате Калифорния.

Данный заповедник знаменит своими гигантскими древними секвойями, эти величественные деревья придают местному пейзажу особую потустороннюю атмосферу, словно оказался в сказочной стране. Но в тот вечер очевидец заметил тут еще что-то более причудливое.

"Около 9 часов вся моя родня уже захотела спать и ушла в палатку, у костра остался лишь я и мой друг. Но мне быстро надоело сидеть просто так и я решил вытащить из рюкзака сестры Ipod, чтобы послушать музыку через наушники.

Когда я подошел к нашему автомобилю и открыл заднюю дверцу, я вдруг заметил как что-то возникло рядом с деревом впереди. Оно не вышло из дерева, а кажется упало откуда-то сверху и я видел в темноте очертания чего-то крупного.

Когда я направил туда фонарик, я, клянусь Богом, заметил огромного богомола, богомола ростом почти 2 метра. Я застыл на месте и даже кажется задержал дыхание, когда заметил его и продолжал смотреть на него. Я был в таком шоке.

Потом это существо сделало шаг назад и… исчезло, словно стало полностью невидимым и я снова не мог поверить своим глазам.

Отойдя от шока, я захлопнул дверь, побежал обратно к костру, пояснил обо всем другу, а потом начал будить свою родню и тоже пояснил им о богомоле. Но они мне не верили, несмотря на то, что я был в очень в нервном состоянии. Они даже начали смеяться надо мной.

Все это резко прервалось, когда я услышал странные звуки и сказал своему другу о них, другие тоже это услышали. Потом я обошел вокруг костра с фонариком и снова ясно услышал этот странный звук, это было громким резким щелчком. Все это было так странно и очень сильно меня напугало".

Что это было за существо, автор этой истории так и не выяснил, больше он в этом парке не слышал и не видел ничего необычного.

Следующая история взята из архива исследователя Альберта Росалеса и произошла в Польше. Она случилась с женщиной-туристкой, которая отправилась в поход в леса Великопольского воеводства, что на западе страны.

Женщина поставила свою палатку недалеко от небольшого лесного озера, после чего отправилась осматривать окрестности, а ближе к вечеру вернулась обратно к палатке. И когда она уже подошла к палатке, то заметила необычную фигуру, сидящую на берегу озера на корточках.

Сначала она решила, что это какой-то другой турист и даже подивилась этому, так как район этот был сильно изолированным и вдалеке от туристических троп. Но когда она стала подходить к этой фигуре, то примерно шагов за 15 до нее она поняла, что это не человек.

Это было человекоподобное по строению тела существо, но внешне напоминало насекомое. В высоту (в сидячем положении) оно было около полутора метров и имело тонкие длинные конечности серовато-бежевого цвета словно ножки кухонного таракана. На голове существа были огромные черные глаза, похожие на фасеточные глаза насекомого, а на спине было что-то тонкое, полупрозрачное и хрупкое, вроде бы крылья.

Услышав приближение к себе человека, существо обернулось на туристку и кажется было немало удивлено, поняв, что оно тут не одно.

"Оно смотрело на меня, а я смотрела на него и не знала, что оно сделает дальше. Наша встреча была случайной, совсем бессмысленной и была неожиданной для нас обоих".

Далее существо просто куда-то быстро исчезло и женщина даже не поняла, куда. После этого она быстро собрала свои вещи и ушла из этого района.

Следующая история случилась с жителем Онтарио, Канада, и была прислана исследователю загадочных существ Лону Стриклеру. Очевидец в то время, когда она произошла, был еще ребенком и жил вместе со своей семьей в отдаленной гористой местности.

"Лето 1968 года выдалось очень жарким и душным, а в те годы ни у кого тут не было кондиционеров, поэтому мы просто оставляли все окна в доме открытыми и днем и ночью. Я спал в детской комнате, в которой кроме моей кровати стояла еще кровать моего старшего брата и сестры. Однажды ночью я внезапно проснулся, словно что-то услышал, а когда подошел к открытому окну, то заметил на заднем дворе странное существо.

Это существо сидело под кустом на корточках и выглядело как нечто тонкое с черной блестящей кожей. Оно одновременно выглядело как невысокий человечек и насекомое. Оно сидело с упором на ноги, поставив руки на землю, и смотрело вверх на меня. Я видел, что на его голове торчали какие-то антенны или тонкие иглы.

Это все, что я помню и я не помню, что случилось дальше. Потом я наутро пояснил маме об этом, но она решила, что мне просто приснился страшный сон. Но в последующие годы я еще два раза видел ночью это существо и тоже каждый раз убеждал себя, что это лишь сон".

Следующая история была прислана на уфологический сайт МУФОН и описывает странный случай, произошедший в апреле 2016 года в районе селения Зиги на острове Кипр. По словам женщины-очевидца, в тот вечер во дворе их дома были устроены посиделки с друзьями, когда все ели бутерброды, закуски и пили разные напитки (не алкогольные).

В какой-то момент снаружи дома осталась только эта женщина и ее подруга, остальные ушли в дом. И тогда подруга заметила что-то мерцающее. что медленно двигалось по небу, она назвала это кометой. Однако для кометы объект двигался слишком медленно, иногда и вовсе застывая неподвижно среди звезд.

Однако спустя пару минут этот объект опустился так низко, что дошел до линии верхушек деревьев неподалеку. И теперь было видно, что этот объект треугольной формы.

"Мы хотели встать и подойти к нему поближе, но на меня и подругу напала странная апатия, что-то вроде легкого паралича, мы лежали в своих шезлонгах и почти не могли двигаться.

Тем временем из этого корабля вышла гуманоидная фигура с головой муравья и чешуйчатой кожей на теле, как у крокодила. У него были совсем крошечные глазки и тонкие длинные конечности. Это существо подошло очень близко к ограде нашего двора, но потом резко повернулось и скрылось в темноте. Потом треугольный корабль сдвинулся с места и полетел дальше на запад, пока совсем не исчез.

Я и моя подруга пришли в себя, когда к нам из дома вышла другая моя подруга и принесла нам стаканы с напитком. Позже мы с подругой вспомнили, что когда лежали в шезлонгах, а существо стояло у нашей ограды, в его руках был какой-то непонятный инструмент".

В журнале "Strange Magazine" в номере от 8 октября 2017 года был опубликован рассказ очевидца, якобы произошедший еще в 1948 году в городе Брементон, штат Вашингтон.

Девушка Вирджиния Стейплс однажды в выходной день затеяла стирку, она собрала свою грязную одежду и пошла спускаться с корзиной в подвальное помещение своего многоквартирного дома. Там стояли стиральные машины. Девушка постоянно стирала вещи в этом подвале и ранее с ней ничего необычного атм не происходило.

Тусклое подвальное помещение давно требовало ремонта, кое-где в стенах и полу были дырки и везде постоянно были потеки воды. Говорили, что вода просачивается из-за каналов местного порта.

Выглядел подвал жутковато, но в тот день Вирджинии было особенно страшно, ее окутало сильное ощущение беспокойства, едва она спустилась в подвал. Слабая лампочка едва освещала часть подвала, а остальная его часть тонула в полумраке и там словно шевелились какие-то тени.

Вирджиния начала грузить вещи одну из машин, но жуткое ощущение лишь нарастало.

"Когда стало совсем страшно, я обернулась и посмотрела в заднюю часть помещения и замерла на месте. Я совершенно не могла двигаться от страха, потому что там в одной из дыр в полу стояло это создание. Оно было с меня ростом и имело ярко-оранжевый цвет тела, его тонкие конечности напоминали лапки паука, а усики на голове двигались взад-вперед.

Я выбежала из подвала, добралась до своей квартиры, как можно быстрее упаковала все свои вещи и переехала. Я была ужасно напугана и даже не могла больше оставаться в этом городе. Я уехала в Сиэтл к своему двоюродному брату. Мне никто не верил, кому я об этом рассказывала, но Бог мне свидетель, это было в самом деле!"

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