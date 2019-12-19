Дональду Трампу объявили импичмент

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Слушания по делу продолжались более 11 часов, сообщает URA.ru.

Американскому лидеру выдвинули два обвинения – в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. По первому пункту за импичмент выступили 230 депутатов, против – 197 человек, передает RT. По второй статье «за» проголосовали 229 конгрессменов, «против» – 198.

Напомним, о начале процедуры импичмента стало известно в середине сентября. Причиной обсуждения стал телефонный разговор Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По данным «Вечерней Москвы», американский лидер попросил Киев помочь в расследовании деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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