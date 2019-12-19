Квартира Киркорова выставлена на торги из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову. Для погашения задолженности на торги выставлена квартира артиста. Стартовая стоимость объекта недвижимости превышает 193 млн рублей.

Суд постановил взыскать с Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 779 тыс. евро (более 54 млн рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. При этом представители банка просили суд взыскать с ответчиков более 3,3 млн евро (около 230 млн рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на решение судебной инстанции.

Суд обратил взыскание на заложенное по кредиту имущество певца – квартиру – путем продажи с публичных торгов. Вместе с квартирой суд обратил взыскание и на установленную там бытовую технику – духовой шкаф, кофемашину и четыре кондиционера.

Ранее адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский объяснил, откуда у певца появился долг в 779 тыс. евро.





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