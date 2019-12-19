Сергей Исаев развеял слухи о прощальном туре «Уральских пельменей»

Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев на своей странице в Instagram развеял слухи о завершении выступления популярных артистов. Напомним, ранее некоторые отечественные издания распространили информацию об этом на своих сайтах – якобы юмористы собрались в последний тур.

Сергей Исаев решил ответить на подобные публикации, заявив, что сейчас у «Уральских пельменей» нет планов по проведению каких-либо прощальных туров. По его словам, на данный момент их выступления пользуются популярностью у поклонников, поэтому им нет смысла уходить. В заключении он анонсировал будущие концерты в Санкт-Петербурге (20 декабря) и Москве (22 декабря).

Напомним, что за последние годы из «Уральских пельменей» ушли такие звезды, как Андрей Рожков и Вячеслав Мясников, но они все ещё гастролируют отдельно с программой «Ваши пельмени». Юлия Михалкова, в свою очередь, полностью покинула проект.

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