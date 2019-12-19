Синоптики посоветовали москвичам точить коньки

Похолодание и снег могут прийти в Москву в последнюю неделю декабря, по самым предварительным расчетам, сообщил и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«По самым предварительным расчетам, все-таки в последнюю пятидневку [может быть] понижение температуры, а отсюда – и возможность выпадения снега. Но только возможность», – передает ТАСС слова Вильфанда.
При этом он подчеркнул, что его слова нельзя назвать прогнозом. В настоящее время технологии позволяют прогнозировать температуру с высокой точностью только на пять дней, а осадки – примерно на два-три дня.
«Конечно, важна ясность, но она такая нерадостная: снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей», – отметил он.
Несмотря на теплую погоду и отсутствие снега Вильфанд советует начать точить коньки.
«У меня все время спрашивают, будет ли возможность покататься на коньках, лыжах. Пока погода теплая, у москвичей как раз есть время заточить коньки и навострить лыжи. Потом, когда похолодает, времени уже не будет», – посоветовал он.
Напомним, в среду в столичном метеобюро сообщили, что в Москве зафиксирован температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, которая ведется с 1879 года.
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