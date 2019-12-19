Мнение: Сегодня День Рождения Товарища Сталина…

19.12.2019, 7:15, Разное

Иосиф Виссарионович Сталин

Советский государственный деятель

Википедия

Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 — руководитель Советского государства. Маршал Советского Союза.Читать дальше

Родился: 18 декабря 1878 г., Гори, Тифлисская губерния, Кавказское наместничество, Российская империя

Умер: 5 марта 1953 г. (74 года), Ближняя дача, Волынское, Кунцевский район, Московская область, РСФСР, СССР

В браке с: Надежда Сергеевна Аллилуева, Екатерина Семёновна Сванидзе

Родители: Виссарион Иванович Джугашвили, Екатерина Георгиевна Джугашвили

Дети: Артём Фёдорович Сергеев, Василий Сталин, Яков Иосифович Джугашвили, Светлана Аллилуева, Константин Степанович Кузаков

Цитата: От самого последнего пролетария, товарищи, до великого вождя всего лишь один шаг. И это есть шаг к коммунизму.

Пора бы Памятник поставить нашему Верховному Главнокомандующему в годы Великой Отечественной Войны в честь 75-ти летия Победы…  на Красной площади… рядом с Мининым и Пожарским…



Источник: Конт



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