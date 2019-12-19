Учёные: Грудное вскармливание стало основной причиной роста населения в древних городах

Учёные из Борнмутского и Варшавского университетов выяснили, что грудное вскармливание стало основной причиной роста населения в древних городах. Исследования проводились в старинных районах Сирии и Ливана.
Во время изучения грудного вскармливания в древних городах эксперты прибегали к инновационным химическим методам. С помощью анализа стабильных изотопов они исследовали небольшие части костей младенцев, детей и матерей, которые были похоронены на древних кладбищах в бронзовом веке. По результатам эксперимента научные работники составили компьютерные модели, которые рассчитывали средний возраст введения прикорма в рацион младенца и полного прекращения грудного вскармливания у этих групп населения.
Выяснилось, что женщины кормили своих детей только грудью около полугода. Это совпадает и с современными рекомендациям ВОЗ по здоровому детскому питанию. Детей в возрасте от шести месяцев до двух с половиной лет полностью отлучали от груди. Стоит отметить, что в древних районах Сирии и Ливана это происходило раньше, чем в других местностях в данный исторический период.
Скорее всего, именно этот факт повлиял на увеличение населения в этих городах, которые в результате стали развитыми центрами цивилизации. Более длительное кормление грудью обычно говорит о том, что у женщин проходит достаточно большое количество времени между беременностями, а это можно назвать основным методом контроля рождаемости.
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