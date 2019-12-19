Мария Миронова рассказала о беременности и материнстве

Российская актриса Мария Миронова в интервью СМИ призналась, что новость о её беременности далеко не все поклонники восприняли положительно. Ранее, некоторые упрекали её, что она стала матерью в 17 лет, а теперь – в 45 лет.

Впрочем, знаменитость абсолютно не жалеет об этом, и на данный момент чувствует себя счастливой женщиной. Напомним, что роды актрисы проходили в Греции, однако она уехала туда лишь по одной причине – отличный врач, которому Миронова доверяла на 100%. Кроме того, она очень любит эту страну из-за теплых морей, климата и вкусной еды. В РФ актриса вернулась лишь недавно, и до сих пор не может отойти от длительного переезда, как и её новорожденный сын.

Миронова не согласна с фразой, что «в 40 лет жизнь только начинается» — у неё она продолжается. В последнее время артистка стремится не обращать внимания на чужое мнение, полагаясь на свои мысли и принципы. Уже через несколько дней знаменитость выйдет из отпуска и сыграет в спектакле «Шут Балакирев». Это станет одним из немногих выступлений Мироновой в этом сезоне, ведь она планирует уделять больше времени новорожденному сыну и супругу.

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