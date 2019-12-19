Габбарт объяснила решение не поддерживать импичмент Трампа

Претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард объяснила свое решение воздержаться при голосовании по импичменту президенту Дональду Трампу.

Палата представителей проголосовала за импичмент президенту по двум статьям голосами Демократической партии. Против высказались лишь два демократа по первой статье и три демократа – по второй. Габбард была единственной воздержавшейся среди обеих партий.

«Я не могла положа руку на сердце проголосовать против импичмента, поскольку я считаю, что президент Трамп виновен в нарушениях», – говорится в заявлении Габбард.

«Я также не могу положа руку на сердце проголосовать за импичмент, потому что отстранение действующего президента не должно быть результатом партийного процесса, который подогревает межпартийная враждебность, так сильно разделившая нашу страну», – передает РИА «Новости» слова Габбард.

«Я уверена, что американский народ решит дать четкую отповедь президенту Трампу за его бесчисленные нарушения и проступки. И они выразят это решение у урн для голосования», – сказала она.

Голосование нижней палаты, в которой демократы, пользуясь большинством, поддержали импичмент по двум обвинениям, в Белом доме назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны».

Напомним, ранее в четверг Трамп назвал «политическим самоубийством» Демократический партии голосование в Палате представителей в рамках процедуры импичмента.





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