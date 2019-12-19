Против импичмента Трампа проголосовали трое демократов

Во время голосования в Палате представителей США по вопросу импичмента трое членов Демократической партии высказались против, перейдя таким образом на сторону республиканцев, сообщил Дональд Трамп.
«Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард объяснила свое решение воздержаться при голосовании по импичменту Трампу.
Напомним, Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила две статьи обвинения против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в «злоупотреблении власти» и «препятствовании Конгрессу».
Трамп назвал голосование «политическим самоубийством» Демократический партии. Он также выразил уверенность, что все обвинения будут сняты во время рассмотрения этого вопроса в Сенате.
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