Мнение: О признаках паранойи у президента Путина

Вы знаете, чем ещё нынешний российский президент Владимир #Путин – ни разу не кровавый советский диктатор Иосиф #Сталин? Ну, помимо вполне вегетарианских методов ликвидации оппозиции?

Тот до последнего не верил в скорое начало войны с Германией в 1941 году, несмотря на все предупреждения и признаки. А теперешний хозяин Кремля… наоборот, категорически верит. Верит в то, что НАТО стоит на пороге и собирается напасть.

Конечно, Владимир Путин уже слишком поднаторел в политике, чтобы самому озвучивать подобного рода высказывания, способные вызвать немалый дипломатический скандал. Но достаточно послушать, что говорят его назначенцы: они, как правило, озвучивают лишь то, что от них хочет слышать начальство.

Вот, например, нынешний глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, автор нашумевшей концепции «гибридной войны». Вполне доверенное лицо Владимира Путина, член Совета безопасности, стратег украинского и сирийского блицкригов… На днях он заявил буквально следующее.

«С 2016 года государства — члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 млрд долл., а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на 400 млрд долл. В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Такие действия альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия — НАТО».

Что в этом утверждении не так?

Да почти всё.

Начнём с пресловутой линии соприкосновения #Россия — НАТО. Вот она выделена жёлтым на карте.

По факту, из 22 тыс. км сухопутной границы РФ только 1215 км приходится на страны-члены НАТО. Если же добавить и морские рубежи, соотношение получится и вовсе смешным: 62,2 тыс. км и 1264 км. Опасно, да?

Теперь – дальше. В сравнении с 2016 г. суммарные расходы #НАТО на оборону к настоящему времени выросли только на 74 млрд долл., а на 130 млрд долл. они должны будут увеличиться только по итогам следующего года. Спешит Валерий Герасимов, выдавая будущее за действительное. Причём основным источником этого прироста бюджетов выступают #США. Для которых главная военная проблема – не РФ, а #Китай с его ускоренной милитаризацией и Иран с его ядерной программой.

Военные учения… Да, их количество действительно выросло – с 95 в 2013 г. до 102 в 2019 г. Но тут и другое важно. Для обеспечения прозрачности члены ОБСЕ, в том числе Россия, обязались соблюдать правила Венской конвенции, согласно которым если в учениях задействовано более 9 тыс. чел., о них должно быть объявлено заранее, а если более 13 тыс. чел., должны быть приглашены наблюдатели от ОБСЕ. НАТО эти правила соблюдает, и российские наблюдатели посещают по несколько десятков учений в год, Россия регулярно нарушает, проводя масштабные внезапные проверки боеготовности. Одна из которых, между прочим, была использована как прикрытие для операции #Крымнаш.

Чтобы два раза не вставать. Военные эксперты часто напоминают, что НАТО существенно увеличила за последние годы свой контингент в Польше и странах Балтии. Куда реже они говорят о том, что всё увеличение составило около 4500 тыс. чел. – несколько батальонно-тактических групп. В то время как Россия с 2015 г. передислоцировала к своим западным границам три новых дивизии и две бригады. Это несколько десятков тысяч личного состава.

И при таких раскладах главнокомандующий утверждает: «Сегодня мы обязаны исходить из того, что… развитие военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ — это одна из угроз безопасности нашей страны». А его подчинённые рассуждают о подготовке Альянса к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Который, по их словам, гипотетически может вспыхнуть даже помимо воли обеих противостоящих сторон…

И вот что это всё, если не паранойя?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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