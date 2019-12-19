Имитаторы санкций

Замечательная история про то, как наш Кабмин симулирует санкции в отношении России.
Я уже писал про комбинацию «Слуг народа» с «Законом про запрет импорта электроэнергии из России» – на самом деле этот закон как раз разрешает импорт.
Была поправка имени Геруса, которая прямо разрешила работу с РФ, теперь целый Закон.
То есть они под соусом патриотизма и энергетической независимости от агрессора успешно протащили совершенно другое.
Где запрет есть в названии, но его нету по сути – разрешены поставки на рынок «на сутки вперед», а также импорт из Беларуси – что абсолютно одно и тоже, поскольку Сеть у них одна.
Теперь Кабмин заявляет, что намерен расширить санкции против РФ и в течение месяца внести свои предложения в РНБО.
Серьезно? Вам не хватает санкций? Или это лапша на наши уши? А что в реальности?
В ноябре импорт электроэнергии в Украину составил 661 МВт-часов.
Впервые мы «достигли» того, что импорт на 5% превысил экспорт.
Кстати, РФ увеличила свои поставки в Украину на 4%.
В декабре все еще интереснее стало.
Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора.
Только за трое суток 11–13 декабря поставки возросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1 268 000 кВт-ч (13 декабря).
В общем, все очевидно. Наши имитаторы в правительстве и Раде не устают радовать российский бизнес, российских энергетиков и шахтеров. РФ использует энергетику, как и газ – в качестве большой дубинки. И активно демпингует на украинском рынке.
Пока демпингует, а потом свое вернет.
При этом наше производство из-за этого сокращается, страдают люди, теряет бюджет.
Потому что 55% нашей генерации – державное предприятие «Энергоатом».
Вот так ребята сдают национальные интересы Украины вместе с энергетической безопасностью.
Кремль должен их как-то наградить, я считаю. Ребята точно заслужили…
Кирилл Сазонов
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов. «Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Серийный выпуск Genesis GV80 стартует 2 декабря / 1 декабря
- В Австрии офицера обвинили в шпионаже в пользу России / 8 ноября
- Невестка албанского премьера погибла при землетрясении / 29 ноября
- Задержан подозреваемый в наезде на школьников в Нижнем Новгороде / 8 декабря
- В Киеве заявили о попытках свержения Зеленского / 4 ноября
- Дубилет: Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей / 22 октября
- Производители пива предложили убрать ограничение по крепости / 12 ноября
- Дело Розенблата — Полякова передали в Высший антикоррупционный суд / 5 ноября