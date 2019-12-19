Имитаторы санкций

Замечательная история про то, как наш Кабмин симулирует санкции в отношении России.

Я уже писал про комбинацию «Слуг народа» с «Законом про запрет импорта электроэнергии из России» – на самом деле этот закон как раз разрешает импорт.

Была поправка имени Геруса, которая прямо разрешила работу с РФ, теперь целый Закон.

То есть они под соусом патриотизма и энергетической независимости от агрессора успешно протащили совершенно другое.

Где запрет есть в названии, но его нету по сути – разрешены поставки на рынок «на сутки вперед», а также импорт из Беларуси – что абсолютно одно и тоже, поскольку Сеть у них одна.

Теперь Кабмин заявляет, что намерен расширить санкции против РФ и в течение месяца внести свои предложения в РНБО.

Серьезно? Вам не хватает санкций? Или это лапша на наши уши? А что в реальности?

В ноябре импорт электроэнергии в Украину составил 661 МВт-часов.

Впервые мы «достигли» того, что импорт на 5% превысил экспорт.

Кстати, РФ увеличила свои поставки в Украину на 4%.

В декабре все еще интереснее стало.

Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора.

Только за трое суток 11–13 декабря поставки возросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1 268 000 кВт-ч (13 декабря).

В общем, все очевидно. Наши имитаторы в правительстве и Раде не устают радовать российский бизнес, российских энергетиков и шахтеров. РФ использует энергетику, как и газ – в качестве большой дубинки. И активно демпингует на украинском рынке.

Пока демпингует, а потом свое вернет.

При этом наше производство из-за этого сокращается, страдают люди, теряет бюджет.

Потому что 55% нашей генерации – державное предприятие «Энергоатом».

Вот так ребята сдают национальные интересы Украины вместе с энергетической безопасностью.

Кремль должен их как-то наградить, я считаю. Ребята точно заслужили…

Кирилл Сазонов

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