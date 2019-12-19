СВІЙ ДО СВОГО

19.12.2019, 6:57, Разное

Про «реальную силу». Заметили, кого собирает в копилочку Порох?

— героев ДАПа;

— боевых генералов;

— великолепных дипломатов;

— сильных юристов;

— прекрасных ораторов;

— деятелей культуры (а не массовки);

— ветеранов и т.д.

Как сказал папа Зе — про «быдломассу» (не мы сказали, заметьте), это как раз та масса, которая этого Зе и выбрала. И называть ее таковой, мягко сказать, неблагодарно.

Или свою роль сыграли — теперь можно?

Ни сильных проукраинских генералов.

Ни блестящих проукраинских дипломатов.

Ни патриотов (а если и были, то ненадолго).

Есть специалисты по информационному шуму, есть придворные шуты, есть скользкие подчиненные, для которых Зе всего лишь ступенька — каждый играет свою игру.

Марченко вышел: +1.

Хороший ход.

В этой колоде только сильные карты.
Елена Кудренко



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