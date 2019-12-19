СВІЙ ДО СВОГО

Про «реальную силу». Заметили, кого собирает в копилочку Порох?
— героев ДАПа;
— боевых генералов;
— великолепных дипломатов;
— сильных юристов;
— прекрасных ораторов;
— деятелей культуры (а не массовки);
— ветеранов и т.д.
Как сказал папа Зе — про «быдломассу» (не мы сказали, заметьте), это как раз та масса, которая этого Зе и выбрала. И называть ее таковой, мягко сказать, неблагодарно.
Или свою роль сыграли — теперь можно?
Ни сильных проукраинских генералов.
Ни блестящих проукраинских дипломатов.
Ни патриотов (а если и были, то ненадолго).
Есть специалисты по информационному шуму, есть придворные шуты, есть скользкие подчиненные, для которых Зе всего лишь ступенька — каждый играет свою игру.
Марченко вышел: +1.
Хороший ход.
В этой колоде только сильные карты.
Елена Кудренко
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