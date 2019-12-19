Анастасия Решетова приседает на фотография рядом с Тимати

Пара Тимати и Анастасии Решетовой давно вызывает вопросы у внимательных фанатов. Многие замечают, что на снимках звезды одного роста, хотя на видео заметно, что молодая мамочка выше артиста на пол головы. Внимательные поклонники считают, что узнали, в чем секрет.
Недавно Тимати и Анастасия Решетова снова вышли вместе в свет. Причем снимками с мероприятия модель поделилась в своем микроблоге в Instagram. На них звезды одного роста, хотя на видео с того же мероприятия видно, что модель выше своего избранника примерно на пол головы. Следовательно, это заинтересовало поклонников пары, но знаменитости на подобные комментарии не отвечают.
Тем не менее, внимательные поклонники думают, что разгадали в чем секрет. На самом деле на снимках Анастасия Решетова приседает, чтобы быть наравне со своим гражданским супругом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов. «Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- И.о. мэра Элисты готов рассмотреть возможность включения оппозиции в общественный совет / 17 ноября
- Путин поблагодарил Пахмутову и ее коллег за «легендарную страну» / 21 ноября
- Украина и РФ заключили 10-летний договор по транзиту нефти / 3 декабря
- ВВС Израиля ответили на силовые действия ВМС Турции / 15 декабря
- Названа стоимость самой дешевой «однушки» в Москве / 30 октября
- Суд смягчил меру пресечения для экс-беркутовца Тамтуры / 24 октября
- Противодействие терроризму и киберугрозам. Баканов подвел итоги 100 дней работы / 12 декабря
- CБУ задержала двух чиновников академии аграрных наук за злоупотребления при госзакупках / 4 декабря