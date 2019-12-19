Анастасия Решетова приседает на фотография рядом с Тимати

Пара Тимати и Анастасии Решетовой давно вызывает вопросы у внимательных фанатов. Многие замечают, что на снимках звезды одного роста, хотя на видео заметно, что молодая мамочка выше артиста на пол головы. Внимательные поклонники считают, что узнали, в чем секрет.

Недавно Тимати и Анастасия Решетова снова вышли вместе в свет. Причем снимками с мероприятия модель поделилась в своем микроблоге в Instagram. На них звезды одного роста, хотя на видео с того же мероприятия видно, что модель выше своего избранника примерно на пол головы. Следовательно, это заинтересовало поклонников пары, но знаменитости на подобные комментарии не отвечают.

Тем не менее, внимательные поклонники думают, что разгадали в чем секрет. На самом деле на снимках Анастасия Решетова приседает, чтобы быть наравне со своим гражданским супругом.

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