«Выйду замуж»: Лолита Милявская рассказала, когда состоится ее очередная свадьба

Певица Лолита после развода своим экс-супругом Дмитрием Ивановым постройнела и сбросила несколько лишних килограммов, что заметно пошло ей на пользу, по мнению поклонников. Сама звезда отмечает, она еще выйдет замуж, возможно, не один раз.

Не так давно Лолита Милявская появилась на светском мероприятии. Для выхода в свет звезда выбрала красное платье-пиджак и продемонстрировала постройневшую фигуру. Знаменитость отметила, развод с Дмитрием Ивановым явно пошел ей на пользу, она полна сил и энергии, готова работать и представлять новые песни. Экстрасенс недавно предсказала, что в ближайшие 1,5 лет у певицы появятся отношения без обязательств, что ее полностью устраивает.

Лолита Милявская добавила, что и сейчас у нее есть связи ,чего она не скрывает, а в будущем и вовсе будет свадьба, предсказала экстрасенс. Сама звезда не отрицает, что может пойти под алтарь еще не один раз, ведь отбоя от поклонников у нее нет.

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