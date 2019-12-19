Андрей Гайдулян изменился до неузнаваемости

19.12.2019, 6:47, Разное

Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян изменился до неузнаваемости, поразив своим эпатажным образом всех присутствующих на кинопремьере, куда пришел вместе со своей супругой Александрой.
Актер Андрей Гайдулян и его избранница Александра пришли в кинотеатр в весьма необычных для себя образах. Александра появилась на красной дорожке в ярком белоснежном парике и с насыщенным макияжем на лице. Но Андрею удалось переплюнуть свою жену в её эпатаже – он выбрал леопардовую рубашку, однако больше всего привлекли внимание его причёска и усы в ретро-стиле.

Поклонники пришли в восторг от такого перевоплощения, отметив, что Андрей Гайдлян продемонстрировал умение вживаться в любой образ, а настолько эффектное преображение повеселило всех его фанатов.



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