Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян изменился до неузнаваемости, поразив своим эпатажным образом всех присутствующих на кинопремьере, куда пришел вместе со своей супругой Александрой.

Актер Андрей Гайдулян и его избранница Александра пришли в кинотеатр в весьма необычных для себя образах. Александра появилась на красной дорожке в ярком белоснежном парике и с насыщенным макияжем на лице. Но Андрею удалось переплюнуть свою жену в её эпатаже – он выбрал леопардовую рубашку, однако больше всего привлекли внимание его причёска и усы в ретро-стиле.

Поклонники пришли в восторг от такого перевоплощения, отметив, что Андрей Гайдлян продемонстрировал умение вживаться в любой образ, а настолько эффектное преображение повеселило всех его фанатов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов. «Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель […]