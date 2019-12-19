Пятилетняя девочка из Краснодара стала третьей в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Пятилетняя девочка из Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии журнала Forbes. Ее годовой доход за год оценили в 18 млн долларов.
Анастаси Радзинская, которая в прошлом году переехала в США, вместе с отцом ведет несколько YouTube-каналов, ее ролики выходят на семи языках. Совокупное количество ее подписчиков превышает 107 млн человек, а ее видео посмотрели 42 млрд раз. С девочкой сотрудничают такие компании, как Legoland и Dannon.
Первое место в рейтинге занял восьмилетний мальчик Райн Каджи из Техаса, чей доход Forbes оценил в 26 млн долларов. Он возглавлял рейтинг и в прошлом году.
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов. «Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сенцов призвал ЕС не верить Путину / 26 ноября
- «Может взорваться граната». В «Слуге народа» призвали дать правовую оценку словам нардепа от «Европейской солидарности» о Зеленском / 28 октября
- Политолог назвал условный срок Жукову свидетельством отсутствия тренда на карательные меры / 6 декабря
- Стало известно о попытке воспитателей остановить убийцу ребенка в Нарьян-Маре / 31 октября
- Путин подписал закон о возможности признания физлиц иноагентами / 2 декабря
- В Кремле отреагировали на сокращение Ираном своих обязательств по СВПД / 5 ноября
- В Ужгороде ищут 12 иностранных студентов, у которых оказались положительные анализы на дифтерию / 23 октября
- Российская авиабаза «Эребуни» в Армении не пострадала при пожаре / 4 ноября