Пятилетняя девочка из Краснодара стала третьей в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Пятилетняя девочка из Краснодарского края заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии журнала Forbes. Ее годовой доход за год оценили в 18 млн долларов.

Анастаси Радзинская, которая в прошлом году переехала в США, вместе с отцом ведет несколько YouTube-каналов, ее ролики выходят на семи языках. Совокупное количество ее подписчиков превышает 107 млн человек, а ее видео посмотрели 42 млрд раз. С девочкой сотрудничают такие компании, как Legoland и Dannon.

Первое место в рейтинге занял восьмилетний мальчик Райн Каджи из Техаса, чей доход Forbes оценил в 26 млн долларов. Он возглавлял рейтинг и в прошлом году.

Источник: Новая газета

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