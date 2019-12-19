Юрий Лопарев раскрыл подробности смерти жены и сына. Актёр вспомнил о двух самых страшных событиях в своей жизни в телепередаче «Прямой эфир».

Юрий Лопарев очень редко разглашает детали своей личной жизни. Однако недавно он рассказал, как умерла его первая жена, у которой были проблемы с почками.

«У нее был пиелонефрит или что-то такое. Она лечилась, много таблеток принимала. Ночью умерла. Я вызвал скорую помощь, полицию, что еще делать, если человек умер на дому», — поделился Лопарев.

В 2008 году актёр остался вдвоём с сыном Сергеем. Но на этом беды в его семье не закончились. Как выяснилось, наследник артиста на протяжении 10 лет принимал запрещенные вещества. Лопарев считает, что спасти сына от зависимости удалось именно церкви.

«Когда он бросил наркоманию, я был самым счастливым человеком», — вспомнил актер.

Казалось, самое страшное позади. Однако зависимость молодого человека сильно отразилась на его здоровье. В 2013 году сын Лопарева узнал о своей болезни. У него под мышкой образовалась опухоль. Для того, чтобы избавиться от нее, необходимо было проводить химиотерапию, которая безусловно, помогала. У парня также обнаружили гепатит, поэтому одно заболевание мешало лечению другого.

«Печень начинала отказывать, его начинали лечить антибиотиками и тут же росла шишка», — пояснил актёр.

Кроме того, Сергей Лопарев нуждался в операции, но врачи отказались проводить её. Артист вынужден был забрать сына домой. Иногда актёру приходилось покидать дом ради съемок. Сергей Лопарев умер 24 декабря 2013 года, когда отца не было дома.

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