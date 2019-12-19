Инсайдер показал патентные изображения нового гибкого смартфона Huawei Mate X

Инсайдер Мукул Шарма обнародовал патентные изображения очередного гибкого смартфона Mate X от китайского производителя электроники Huawei. По словам сетевого информатора, способ складывания будет напоминать модель Moto RAZR этого года.
Исходя из обнародованных материалов, в составе основной камеры имеется четыре датчика изображения, их месторасположение – левая верхняя часть задней панели девайса. Инсайдер не уточнил, оснастят ли разработчики мобильный аппарат дополнительным дисплеем для выведения различной информации, когда смартфон находится в сложенном состоянии, или нет.
Нелишним будет упомянуть и о том, что южнокорейский бренд Samsung также разрабатывает смартфоном в подобном форм-факторе.
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