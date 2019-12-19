Эксперты назвали список смартфонов с самим низким и высоким излучением

19.12.2019, 6:30, Разное

Мобильные устройства, так или иначе, излучают радиочастотную энергию. Согласно данным, полученным федеральным органом Германии, эксперты назвали список смартфонов с самим низким и самым высоким излучением.
Наименее излучаемыми смартфонами названы Samsung Galaxy Note 8 и ZTE Axon Elite, их уровень находится на отметке 0,18 Вт/кг. Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Note 10 и Nokia 6 замыкают пятерку лидеров с результатом 0,19-0,21 Вт/кг. В рейтинге также находятся четыре модели Nokia, пять — Samsung, по одной модели от LG и Huawei.

Самый высокий показатель SAR-излучения у смартфонов фирмы Xiaomi. Три первых места достаются моделям Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi Max 3. Четвертое и пятое место у HTC U12 Life и One Plus 6T. Оставшиеся десять мест у гаджетов Apple, Google, Sony Xperia и трех моделей Xiaomi. Немецкие эксперты считают, что наиболее высокий допустимый уровень излучения — 0,6 Вт/кг.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов. «Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика