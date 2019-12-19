Мнение: Если изменила жена….

Муж узнал про измены жены. И не придумал ничего умнее, как расклеить по всему поселку фотографию супруги и скриншот переписки женщины со своим любовником.

Ну не дурак ли этот расклейщик?

Лучше бы расклеил свою фотографию, приписав, что жена не считает его мужиком, что он тряпка и ничтожество…

Или я не прав и расклейщик поступил правильно?

Источник: Ирек Муртазин

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