Палата представителей объявила импичмент Трампу

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент.

Импичмент объявлен по обеим представленным демократами статьям обвинения – в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.

Голосование по первой статье завершилось с результатом 230 голосов за импичмент, 197 голосов против. Ни один республиканец за импичмент не проголосовал, хотя двое демократов проголосовали против. По второй статье против импичмента голосовали трое демократов, соответственно общий результат был 229 «за» и 197 голосов «против».

Теперь вопрос об отстранении Дональда Трампа от должности рассмотрит Сенат США. Поскольку для отстранения требуются две трети голосов, а большинство в Сенате у республиканцев, Дональд Трамп почти наверняка сохранит за собой свою должность.

Импичмента, который закончился бы отстранением избранного президента от власти, в американской истории еще не было: Ричард Никсон, в отношении которого процесс импичмента был начат после Уотергейтского скандала, ушел в отставку под угрозой отстранения от должности до формального голосования.

Накануне Трамп написал письмо демократам в Палате представителей. Он назвал их действия по отстранению его от власти «незаконной попыткой государственного переворота» и упомянул TDS (Trump derangement syndrome), которым демократы якобы страдают с момента его победы на выборах в 2016 году. Организаторы импичмента, по мнению президента, потерпят поражение в день следующих выборов, так как избиратели в массе своей импичмент не поддерживают.

Дело об импичменте началось с того, что осведомитель в американских спецслужбах (его имя официально до сих пор не назвали) в середине 2019 года заявил своему руководству, что, по его мнению, Трамп злоупотребляет властью президента.

Демократы на основе показаний осведомителя и нескольких других дипломатов обвинили Трампа в злоупотреблении властью и в препятствовании деятельности Конгресса. Они утверждают, что летом нынешнего года Трамп – и прямо, и через доверенных лиц – добивался от Киева расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который тогда входил в совет директоров украинской корпорации Burisma, а также требовал расследования предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Байден может стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года. По утверждениям демократов, Трамп ставил предоставление военной помощи Украине в зависимость от проведения расследований против Байдена.

Обвинение в препятствовании работе Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания высокопоставленным госслужащим и предоставлять документы, связанные с расследованием.

Республиканцы поддерживают президента и называют процесс импичмента фарсом, «зрелищем» и «охотой на ведьм». Многие из них поддерживают теорию, что в 2016 году правительство Украины действительно работало против Трампа и предоставило американским спецслужбам документы, на основании которых был осужден советник Трампа Пол Манафорт. Они отрицают связь угроз заморозки помощи с просьбами расследовать дело Байдена.

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