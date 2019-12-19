Трамп заявил о «политическом самоубийстве» Демократической партии

Президент США Дональд Трамп назвал «политическим самоубийством» Демократический партии голосование в Палате представителей в рамках процедуры импичмента.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», – приводит его слова ТАСС.

Трамп подчеркнул, что голосование в Палате представителей является попыткой аннулировать «голоса десятков миллионов американских патриотов», которые поддержали его на выборах 2016 года.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в Сенате.

Голосование нижней палаты, в которой демократы, пользуясь большинством, поддержали импичмент по двум обвинениям, в Белом доме назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны».

В свою очередь вице-президент США Майкл Пенс заявил, что «бездельники-демократы» добиваются импичмента Трампа, поскольку понимают, что его невозможно будет победить на выборах.

По мнению вице-президента США, «сейчас контроль над Демократической партией захватили радикалы из числа левых».

Ранее Трамп называл процесс попыткой госпереворота.





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