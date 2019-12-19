МВД объявило о создании структуры по борьбе с преступлениями наркополицейских

В Главном управлении собственной безопасности МВД создали структуру по борьбе с преступлениями сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

«В структуре ГУ СБ МВД РФ в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков», — говорится в пресс-релизе.

В июне во время «Прямой линии» президент Владимир Путин предложил создать внутри МВД структуру по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. После этого глава министерства Владимир Колокольцев поручил подготовить соответствующие предложения.

Ранее МВД нашло нарушения в работе полицейских, расследовавших дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В июне его незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков, но спустя несколько дней уголовное дело прекратили. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Путин называл дело против журналиста произволом. Президент уволил причастных к задержанию Голунова полицейских.

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Источник: Новая газета

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