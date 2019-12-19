Пожар на «Адмирале Кузнецове»: Размер ущерба сопоставим с ценой нового корабля

Ущерб, нанесенный крейсеру «Адмирал Кузнецов» вследствие пожара, оценили в 95 млрд рублей. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на источник в штабе Северного флота.

«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах»,– объяснил он.

При этом цена корабля с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения составляет 110 млрд.

Также источник издания добавил, что эта сумма вызвала возмущение у командования ВМФ.

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.

В результате пожара на корабле «Адмирал Кузнецов» погибли два человека, еще 14 пострадали.

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