Пожар на «Адмирале Кузнецове»: Размер ущерба сопоставим с ценой нового корабля

Ущерб, нанесенный крейсеру «Адмирал Кузнецов» вследствие пожара, оценили в 95 млрд рублей. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на источник в штабе Северного флота.
«Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах»,– объяснил он.
При этом цена корабля с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения составляет 110 млрд.
Также источник издания добавил, что эта сумма вызвала возмущение у командования ВМФ.
Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. В причинах инцидента разбираются несколько комиссий. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели.
В результате пожара на корабле «Адмирал Кузнецов» погибли два человека, еще 14 пострадали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперациями против террористов «десятки и сотни раз», сообщил пресс-секретарь руководителя региона Альви Каримов. «Кадыров принимал участие в спецоперациях против террористов не один-два раза, а десятки и сотни раз, и это ни для кого не секрет. Он лично руководил спецоперацией по нейтрализации группы бандитов, напавших на парламент Чечни, когда председатель […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Крыму задержали диссидентку Айше Сеитмуратову – Чубаров / 8 ноября
- Генерал ФСБ отметил вклад контрразведки в создание нового оружия в России / 13 ноября
- В Испании прервали футбольный матч из-за оскорблений в адрес Зозули / 16 декабря
- Импорт электроэнергии из России ставит под угрозу присоединение Украины к европейской энергосистеме – эксперт / 24 октября
- Назван срок запуска первой российской многоразовой ракеты / 22 октября
- В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана один на один / 24 октября
- Перекрыт канал контрабанды российского леса за рубеж / 21 ноября
- Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти / 25 октября