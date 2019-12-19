Управляемый распад по-китайски

Три месяца назад я написал статью «Москва предполагает, Пекин располагает, Минск радуется». В этой статье я постарался описать экономические и политические отношения в треугольнике Пекин — Москва — Минск за последние несколько лет. И сделал вывод: «Пекину нужна именно независимая Беларусь».

Заканчивалась эта статья фразой «Китай не отдаст Беларусь Путину!».

И действительно, в 2019 году Китай не отдал Беларусь Путину. И в 2020 году не отдаст. И вообще не отдаст.

На днях в блоге «Китайские товарищи ударили в подбрюшье» остроумно рассказывалось о том, что Пекин предоставил Минску остро необходимый заем в 500 миллионов долларов.

И не нужен теперь Батьке заем от Путина в 600 миллионов долларов!

Можно внести только одну поправку. Китай не бьет РФ в уязвимые места. Пекин скорее мягко оттирает Москву от Минска. Связи Беларуси с РФ осторожно, шаг за шагом заменяются связями Беларуси с Китаем. И Москва не смеет возразить.

Но ведь события в треугольнике Пекин — Москва — Минск — это лишь часть общей картины, охватывающей все, что происходит на большей части пространства так называемой СНГ (еще не забыли, что это значит?), включая и Беларусь, и саму Россию, и республики Средней Азии.

В России Китай осуществляет так называемый «управляемый распад».

А без Китая этот распад был бы неуправляемым.

2018–2019 годы ясно показали, что РФ распадается. Это стало естественным результатом многих лет деградации в сфере экономики, технологии, экологии, человеческого потенциала и во всех остальных областях. И наконец, количество перешло в качество.

Китай — да и никто в мире — этот процесс остановить не может. Но Пекин хочет и может придать этому процессу управляемый характер. То есть постараться сделать так, чтобы ни одна «крошка» от разваливающегося пирога под названием Россия не упала мимо китайского рта.

И уж Китай сумеет эффективно распорядиться каждой «крошкой».

Действительно, в 2018–19 годах экономическое присутствие Китая на огромном пространстве от Енисея до Тихого океана резко выросло.

А уж с местными властями китайцы живут душа в душу!

Все прогнило в РФ, включая связи Москвы с дальневосточными и восточносибирскими регионами. И Пекин мягко, без резких движений, шаг за шагом заменяет эти связи собственными связями с восточными регионами РФ, от Красноярского края до Приморского края.

Я не буду давать длинный перечень фактов, приведу лишь наиболее характерные из них, поступившие в мою информационную «копилку» во второй половине 2019 года:

— В Бурятии местное руководство находится под контролем клана Ротенбергов и Китая. Здесь Китай беспрепятственно валит, обрабатывает и вывозит лес, добывает урановую руду, готовится строить «Чайнатаун» на 10 000 человек (для начала) недалеко от точки впадения реки Селенга в Байкал. Москва не возражает.

— В Красноярском крае местное правительство установило с Китаем «особые отношения», что позволяет китайской стороне беспрепятственно валить, обрабатывать и вывозить лес. Китай также готовится эксплуатировать местные нефтегазовые месторождения. Москва не возражает и даже поддерживает.

— В Республике Тува местное руководство охотно готово отдать китайской стороне — за умеренную плату — все, чего бы та ни пожелала. И Москва не возражает.

То же самое в Забайкальском крае (Читинская область), то же самое в Амурской области (здесь продвижение Китая облегчается «старыми связями» с местным отделением КПРФ), в Хабаровском крае, в Приморском крае… И ни в одном случае Москва не возражает.

И возьмите ещё Казахстан и четыре республики Средней Азии. Старые, созданные еще в советский период связи этих республик с Россией свелись к минимуму и прогнили.

В течение многих лет Китай переводил экономические связи этих республик с России на себя.

Куда идет казахская нефть? Куда идет природный газ Туркменистана и Узбекистана? Куда идет местное сельхозсырье? Правильно — в Китай.

Откуда эти республики получают ширпотреб и оборудование? Из Китая. И Москва не возражает.

Словом, идет управляемый распад СНГ, включая Таежный (таможенный) Союз и управляемый распад самой России.

Александр Немец

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