«Жизнь напоказ»: в шоу Рудковской заметили неясность

19.12.2019, 4:51, Разное

Блогер и мама двоих девочек Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, рассказала, какие бывают цели у людей, которые делятся подробностями своей личной жизни с публикой. Она заметила, что некоторые на этом просто зарабатывает дополнительную популярность.

«Мы живем в такое время, когда почти любая информация находится в свободном доступе, и сейчас стало модно выставлять свою жизнь напоказ. Но я считаю, что ведя публичную жизнь, люди преследуют разные цели. Есть категория, которая таким способом пытается заработать, поймать больше хайпа. И чаще всего такие люди показывают жизнь не такой, какой она является, а только определенные моменты для публики», – высказалась девушка.

Впрочем, она отметила, что существует и другая категория знаменитостей, которые от чистого сердца хотят впустить в свою жизнь поклонников. Да, они получают много негатива в свой адрес, однако существует и обратная сторона медали.

«Другая категория людей преследует более благородные цели: они так доверяют своей аудитории, что не хотят от нее скрывать абсолютно ничего, стараются полностью открыться и таким образом впускают в свою жизнь миллионы подписчиков. Это очень сложно, но поверьте, это того стоит, кроме осуждения и негатива, ты получаешь невероятную поддержку от, казалось бы, посторонних людей, и это заряжает», – добавила Валерия.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 3 Дек 2019 в 11:44 PST

Что касается Яны Рудковской, то блогер еще окончательно не поняла, как стоит относиться к ее шоу. Чекалина отметила, что цели проекта неясны. Сложно определить, к какой категории относится продюсер.

«Что касается шоу Яны Рудковской, я не могу ее осуждать, так как не знаю, с какими целями она создала такое телешоу. А для ребенка вряд ли это повлияет на психику, ведь нахождение перед камерами наоборот помогает в становлении личности и дает уверенности», – подытожила Лерчек.



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