Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила две статьи обвинения против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в «злоупотреблении власти» и «препятствовании Конгрессу».

За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, проголосовали 230 законодателей, против высказались 197 конгрессменов, один воздержался, передает ТАСС.

За обвинение Трампа в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Напомним, 13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил обвинение против главы государства Дональда Трампа в рамках импичмента. Сам Трамп назвал процесс попыткой госпереворота.





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