Мнение: Треугольник: КСЖ, Печорин и Алиса

19.12.2019, 4:25, Разное

Давайте разберем конфликт КСЖ и Печорина, а то обсуждаете у себя.

Кто был в границах, кто нет, почему?

И главное.

Как надо было себя вести на месте КСЖ?

А на месте Алисы можно было вести себя лучше?

А на месте Печорина?

И почему?

Освежить в памяти можно здесь (3-4 серии).

И вот еще.

Кадр, не вошедший в сезон.

КСЖ говорит с Алисой сразу после ухода Печорина и Насти.

Что он говорит, как думаете? А она? Почему?

Каким будет следующий тайм? Кто победит?

Источник: Эволюция



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