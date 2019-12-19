Мнение: Треугольник: КСЖ, Печорин и Алиса

Давайте разберем конфликт КСЖ и Печорина, а то обсуждаете у себя.
Кто был в границах, кто нет, почему?
И главное.
Как надо было себя вести на месте КСЖ?
А на месте Алисы можно было вести себя лучше?
А на месте Печорина?
И почему?
Освежить в памяти можно здесь (3-4 серии).
И вот еще.
Кадр, не вошедший в сезон.
КСЖ говорит с Алисой сразу после ухода Печорина и Насти.
Что он говорит, как думаете? А она? Почему?
Каким будет следующий тайм? Кто победит?
Источник: Эволюция
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