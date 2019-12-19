В 2020 году в Украине начнет работу Государственная социальная служба

18 декабря на заседании Кабминет Министров Украины одобрил постановление «Некоторые вопросы Государственной социальной службы Украины», что дает возможность начать ее работу в 2020 году. Об этом проинформировал правительственный портал.

Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила, что Государственная социальная служба будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере контроля за предоставлением социальных выплат, соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки.

«Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были убеждены, что помощь получают те, кто нуждаются, и средства социальной сферы не является предметом для мошенничества и манипуляций», – добавила министр.

Она заверила, что введение контроля со стороны государства позволит усилить адресность государственных выплат и предоставлять их наиболее незащищенным слоям населения.

Кабинет Министров Украины создал Государственную социальную службу 12 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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