Палата представителей одобрила первую статью обвинения Трампу в рамках процедуры импичмента

На заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила первую из двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны, республиканца Дональда Трампа – в превышении власти. Трансляцию заседания вела газета The Washington Post.

За проголосовали уже 228 при необходимых для принятия решения 216 голосах. Голосование еще продолжается.

В Палате представителей большинство за Демократической партией. Теперь дело об импичменте передадут на рассмотрение верхней палаты Конгресса – Сената, где большиство принадлежит Республиканской партии США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту.

В Палате представителей Конгресса США 3 декабря обнародовали доклад нескольких комитетов о расследовании по делу об импичменте Трампа. В отчете указано, что Трамп злоупотребил властью и препятствовал расследованию своих действий в Конгрессе. Отмечается, что американский президент намеревался «добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах и повлиять на выборы в свою пользу» и таким образом «поставил свои личные интересы выше национальных интересов США». Трамп в Лондоне 4 декабря назвал «посмешищем» доклад комитетов Палаты представителей.

10 декабря в Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа.

Американский президент перед голосованием в Палате представителей направил письмо Пелоси. Он назвал расследование в его адрес «беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью, не имеющим аналогов в почти 250-летней истории американского законодательства». Трамп высказал мнение, что и Пелоси, и вся Демократическая партия стали заложниками своих наиболее радикальных членов.

Новость дополняется…

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что «автором украинской идентичности» был польский граф Станислав Потоцкий. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». «Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно […]