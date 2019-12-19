Казанский: После встречи в МВД уверенности в причастности подозреваемых к убийству Шеремета лично у меня не прибавилось

Журналист и блогер Денис Казанский рассказал о встрече в МВД, куда приглашали журналистов и блогеров обговорить дело Шеремета.
«Встреча проходила с Антоном Геращенко. Конечно, всех в первую очередь интересовала доказательная база. Есть ли у полиции ещё что-то, кроме того, что уже обнародовали? Существуют ли ещё какие-то железные доказательства и улики? Все, кто пришел, рассчитывали услышать что-то новое и эксклюзивное», – написал Казанский.
Блогер отметил, что из этого разговора ему стало ясно – прямых доказательств виновности Антоненко, Дугарь и Кузьменко у полиции нет.
«Есть только совокупность косвенных – отключенные телефоны, схожесть с людьми на видео с камер, обрывки телефонных разговоров, найденная при обыске у Антоненко мина. Мотив также остаётся не ясен. Честно говоря, после встречи в МВД уверенности в причастности подозреваемых к убийству Шеремета лично у меня не прибавилось», – добавил Казанский.
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