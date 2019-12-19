На границе Киргизии и Таджикистана разгорается новый конфликт

В киргизском селе Кок-Таш на границе с Таджикистаном около 200 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Кроме того, два человека получили огнестрельные ранения.

На границе Киргизии и Таджикистана нарастает очередной кризис. В среду, 18 декабря, в ходе инцидента на неописанном участке киргизско-таджикской границы военнослужащий Внутренних войск МВД Киргизии и местный житель были ранены выстрелами из малокалиберного ружья с таджикской стороны, пишет Deutsche Welle.

По данным Минздрава Киргизии, в Баткенскую областную объединенную больницу кроме них поступили еще четыре человекам с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Десятки жителей двух стран в селе Кок-Таш, через которую проходит условная линия границы, вступили в словесную перепалку, которая переросла в конфликт.

«Около 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями», – заявила пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Киргизии.

На место конфликта прибыли представители пограничных ведомств двух стран, руководители областных администраций и сотрудники правоохранительных органов, которые проводили переговоры по улаживанию спора.

Недовольство строительством забора на неописанном участке границы

«Каждая из двух сторон проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств», – сообщили «Интерфаксу» в ГПС Киргизии. Первый замглавы ГПС Абдикарим Алимбаев вылетел в Баткенскую область и намерен принять усилия для стабилизации обстановки.

По данным киргизского ведомства, накануне неизвестные таджики избили гражданина Киргизии близ условной линии границы. Пострадавший направлен в больницу.

16 декабря киргизская сторона призвала таджикские власти прекратить все работы на неописанном участке границы в связи с недовольством населения, высказываемым в отношении строительства забора таджикскими соседями.

Конфликты на границе Киргизии и Таджикистана

С начала 2019 года на неописанном участке границы Киргизии и Таджикистана произошло более 10 конфликтов между местными жителями. В частности, один из конфликтов начался 15 сентября.

Обе стороны обменялись взаимными обвинениями в строительстве на спорных территориях. На следующий день на границе произошла перестрелка.

Противники обвинили друг друга в развязывании боевых действий. По данным издания «Фергана News», с таджикской стороны погибли трое военных, ранены 12 человек, с киргизской стороны погиб один военнослужащий и ранены 13 человек.

На переговорах с участием премьер-министров двух стран стороны договорились отвести от границы военнослужащих и военную технику и охранять границы штатными подразделениями. В ночь на 19 сентября был осуществлен отвод военной техники и личного состава от границы.

В июле из-за столкновений близ киргизского села Аксай погиб один человек и не менее 14 получили ранения. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны только около 600.

Переговоры о границе начались в 1990-х годах, затем процесс приостановился и был возобновлен два года назад.

Deutsche Welle

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