В РФ заявили о завершении строительства железной дороги через Керченский пролив

Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский против. Об этом 18 декабря заявила пресс-служба Ростехнадзора.

«В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань». Исполняющий обязанности руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Вадим Сергеев вручил документ начальнику ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрату Турсунбекову. Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено», – утверждают в пресс-службе.

Федеральное дорожное агентство РФ сообщило, что выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

В ведомстве добавили, что на данный момент выполняется проверка железнодорожной автоматики на мосту.

«До открытия железнодорожного движения еще предстоит завершить тестирование более 2 тысяч энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. В момент прохода состава по мосту арки будут подсвечены в цвета флага России. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря», – сообщили в пресс-службе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим ограничительным мерам.

В июне 2019 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что железнодорожную часть Крымского моста должны достроить до конца года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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