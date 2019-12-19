В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистких СМИ – The New York Times

Во время рассмотрения дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, итальянский суд изучал среди других доказательств сюжеты российских и сепаратистких СМИ.

Об этом говорится в статье газеты The New York Times, опубликованной 17 декабря.

В материале сказано, что итальянские прокуроры, аргументруя позицию обвинения использовали два видеоролика российского канала Russia Today и материалы сепаратистского сайта «Русская весна».

Прокуроры заявили, что не считают эти доказательства решающими при вынесении приговора, а суд присяжных не разрешено разглашать, какие аргументы использовали при принятии решения. Однако, как сказано в статье, «включение в суд пропаганды и дезинформации» вызвало тревогу у экспертов и некоторых итальянских политиков.

Большая часть доказательств, которые использовали прокуроры, была получена из электронных устройств Рокелли, отмечает издание.

Газета подчеркивает, что Украина обжаловала приговор Маркиву, а в декабре 2019 года итальянский политик, лидер партии «+Европа» Бенедетто Делла Ведова раскритиковал приговор Маркиву и заявил, что он основан на слухах. Политик попросил Еврокомиссию прислать наблюдателей на судебное заседание, где будет рассматриваться апелляция по делу Маркива.

Нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.

20 ноября Украина подала жалобу на приговор Маркиву. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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