Страдавшая от редкой болезни крови школьница умерла в Красноярске, не дождавшись отправки на лечение в Москву.

18 декабря Красноярск простился с шестиклассницей школы № 134 Натальей Ивахно. Она умерла в детской краевой больнице от редкой болезни крови, не дождавшись отправки в московскую клинику. Смерть девочки получила в городе широкий резонанс, поскольку на протяжении двух недель деньги на ее транспортировку в Москву собирали сначала родители одноклассников Наташи и окраинный микрорайон Солнечный, где она жила и училась, а потом и весь Красноярск.

Наташа Ивахно. Фото из семейного архива / Вконтакте

Как рассказывает мать девочки Юлия Ивахно, проблем со здоровьем у дочери раньше не было (в сентябре она пела на линейке, посвященной Дню знаний), но три месяца назад на теле появились множественные пятна-синяки. Обследовали Наташу и начинали лечить в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 им. Берзона; диагностирован синдром Фишера-Эванса. Переливали кровь, но организм отторгал ее, шло разрушение тромбоцитов. Препаратов-заменителей крови найти невозможно, их сняли с производства (из-за их неэффективности и серьезной побочки, и это не сугубо российская проблема). 27 ноября в ночь — ухудшение состояния, вечером 2 декабря больная переведена в реанимацию 20-й больницы, затем девочку перевезли в реанимацию детской краевой больницы, где ввели в медикаментозную кому.

3 декабря в школьном паблике появилось обращение к родителям.

ИЗ СООБЩЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ

«…Сейчас девочка находится в искусственной коме и ей требуется срочная госпитализация в НМИЦ ДГОИ им. Рогачева в Москве.

Мама Наташи, Ивахно Юлия Викторовна, воспитывает одна двух девочек, вынуждена оставить работу, чтобы находиться рядом с дочерью. Льготная очередь на транспортировку назначена на январь 2020 года, но Наташа может не дожить до этого дня…. Сегодня мы хотим обратиться к вам вновь за помощью!

Случай с Кириллом (о нем ниже. — А.Т.) показал, что мир полон добрых и отзывчивых людей, и только вместе мы можем совершить чудо! Юлия Викторовна будет благодарна за любую оказанную вами помощь в спасении ее дочери!

Номер карты: 639002319029066633 привязан к тел.: 89131846056 Ивахно Юлия Викторовна. Наташе дорога каждая минута».

В тот же день уже ко всему городу обратилась общественница из Солнечного Ксения Бессонова. И пока всей РФ рассказывали, кто из российского «высшего света», как и куда летает на самолетах, Красноярск, собирая деньги на перевозку больной девочки, следил за развитием сугубо местного сюжета. Врачи говорили, что пока о транспортировке «речи нет» — из-за состояния девочки; она получает лечение по протоколу, разработанному федеральным центром Рогачева. Вместе с тем врачи утверждали, что все документы для перевода в Москву готовы и отправлены, и как только федеральный центр подтвердит, что Наташа нуждается в получении помощи именно в Москве, ее перевезут за счет бюджета. 9 декабря мать пишет в соцсетях:

«Министерство здравоохранения Красноярского края, вы ведь сдержите свое ОБЕЩАНИЕ?» — и публикует вереницу фотографий своей дочери до болезни.

16 декабря Юлия Ивахно сообщила о смерти Наташи. В больнице подтвердили.

И о «случае с Кириллом». 27 октября 134-я школа объявила сбор денег на перелет и лечение в Москве для своего второклассника: он вырос на 26 см меньше чем за год, а голос стал превращаться в мужской; опухоль нашли в районе гипофиза, оперировать слишком опасно. Три курса химиотерапии результатов не дали. Мать Кирилла: «К сожалению, наша медицина не может позволить, чтобы я полноценно находилась в палате вместе с ребенком. Я не работаю, а больничный, мы все понимаем, небольшой». Деньги требовались, чтобы снять в Москве жилье и прожить полтора-два месяца. Сто тысяч семье нашли друзья семьи, а школа провела два благотворительных концерта и дискотеку, собрав в Солнечном 81 тысячу рублей. В ноябре семья Кирилла улетела в Москву.

Алексей Тарасов

Обозреватель

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Источник: Новая газета

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