Американцы назвали свои главные страхи

Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям».
В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными в будущем году. «Это военная конфронтация РФ и государств – членов НАТО и кризис в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня», – передает ТАСС текст документа.
При этом авторы исследования отмечают, что, несмотря на малую вероятность таких событий, эти угрозы включены в перечень того, что имело бы «важное значение для Соединенных Штатов».
На первые места в перечне возможных угроз составители доклада поставили крупную кибератаку с тяжелыми последствиями, теракт с большим числом жертв или конфронтацию с Ираном или КНДР.
Как отметили авторы доклада – руководитель «Центра превентивных действий» Пол Стейрс и генерал Джон Весси, – «в исследовании перечислено больше потенциальных проблем на 2020 год, чем когда-либо прежде, что, вероятно, отражает существующую озабоченность положением дел в мире».
В сообщении не уточняется, сколько человек принимали участие в исследовании.
Ранее похожий опрос проводился среди российских граждан. По данным ВЦИОМ, россияне больше всего опасаются роста социальной несправедливости, снижения дохода и возможного отказа в бесплатной медицинской помощи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что «автором украинской идентичности» был польский граф Станислав Потоцкий. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». «Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мужчина слил опасный яд в канализацию Петербурга / 29 ноября
- После гибели выпавшей из окна женщины с детьми возбудил дело об убийстве / 11 ноября
- SCMP — теряя доступ к американским университетам, Huawei отправилась за научными талантами в Россию / 5 декабря
- Губернатор Сахалина рассказал о значении открытия новой ГРЭС на острове / 25 ноября
- Генератор паролей Сбербанка посоветовал клиенту «убивать евреев» / 21 ноября
- Нырявший с трубкой российский турист утонул в Таиланде / 28 ноября
- Автоновости: Джереми Кларксон наехал на юную шведскую экоактивистку и назвал ее ******** / 29 ноября
- Китай отменил показ матча «Арсенала» после заявления футболиста об уйгурах / 16 декабря