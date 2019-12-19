Американцы назвали свои главные страхи

19.12.2019, 3:19, Новости дня

Американцы считают маловероятными возможность вооруженной конфронтации РФ и НАТО, а также кризис в американо-китайских отношениях из-за Тайваня. Гораздо больше они озабочены киберугрозами и угрозой терактов, свидетельствует доклад нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям».

В 12-м ежегодном докладе «Обзор приоритетных проблем, которые можно предотвратить» говорится, что из 30 перечисленных потенциальных проблем лишь две американцы считают маловероятными в будущем году. «Это военная конфронтация РФ и государств – членов НАТО и кризис в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня», – передает ТАСС текст документа.

При этом авторы исследования отмечают, что, несмотря на малую вероятность таких событий, эти угрозы включены в перечень того, что имело бы «важное значение для Соединенных Штатов».

На первые места в перечне возможных угроз составители доклада поставили крупную кибератаку с тяжелыми последствиями, теракт с большим числом жертв или конфронтацию с Ираном или КНДР.

Как отметили авторы доклада – руководитель «Центра превентивных действий» Пол Стейрс и генерал Джон Весси, – «в исследовании перечислено больше потенциальных проблем на 2020 год, чем когда-либо прежде, что, вероятно, отражает существующую озабоченность положением дел в мире».

В сообщении не уточняется, сколько человек принимали участие в исследовании.

Ранее похожий опрос проводился среди российских граждан. По данным ВЦИОМ, россияне больше всего опасаются роста социальной несправедливости, снижения дохода и возможного отказа в бесплатной медицинской помощи.



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