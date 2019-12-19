Суд отменил ночной домашний арест для замглавы Киевской таможни

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Сергея Тупальского, которого подозревают в причастности к делу о махинациях с импортом, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

«По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в пресс-службе.

27 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении 10 задержанным за злоупотребления на таможне. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых в Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков. Среди задержанных – Тупальский. 29 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Как сообщили в САП, преступление было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможиванием товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни, убытки от которых могут достигать 500 млн грн. Расследование этих случаев начато в октябре 2017 года.

Дело, в рамках которого задержали Тупальского, связано с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который, по версии правоохранителей, предлагал сотруднику НАБУ взятку $800 тыс.

29 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 70 млн грн. 2 декабря он вышел из СИЗО.

В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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