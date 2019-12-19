Татьяна Навка извинилась перед поклонниками за возможное отсутствие младшей дочери в ледовом шоу

Несколько часов назад состоялась пресс-конференции с участием именитых фигуристок Алины Загитовой и Татьяны Навки, связанная с грядущим ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Бывшая спортсменка сразу же извинилась перед поклонниками, так как существует вероятность, что её 5-летняя дочь Надежда выступит далеко не на всех шоу, ведь быстро устает от нагрузок.

Как оказалось, ребенок занимается фигурным катанием уже около 1,5 лет, но девочке все еще тяжело привыкнуть к подобным нагрузкам. Тем не менее, дочь Навки очень хочет принять участие в будущей постановке. Вероятность её участия во всех спектаклях существует, но бывшая спортсменка сразу же извинилась перед фанатами, если этого всё-таки не произойдет.

«Очень сложно участвовать в двух шоу в день. Всего запланировано около 20 постановок за 2 недели, и это очень тяжело для взрослых, не говоря за детей», — отметила знаменитость.

Возможно, в некоторых спектаклях дочь Навки заменит дублерша. Её старшая 19-летняя дочь Александра тоже сыграет в предстоящей постановке в роли Принцессы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что «автором украинской идентичности» был польский граф Станислав Потоцкий. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН». «Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий – известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. Потом отдельно […]